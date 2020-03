A San Pietro annullate per oggi le celebrazioni solenni, solo qualche messa in tono minore

Città del Vaticano - Per precauzione e per paura di contagio da coronavirus sono state annullate tutte le celebrazioni liturgiche solenni che erano previste oggi nella basilica di San Pietro. Le lodi e i vespri del capitolo della basilica sono stati aboliti così come la celebrazione quaresimale solenne che era prevista per venerdì prossimo. In questi riti i canonici di San Pietro avrebbero anche tenuto una processione per arrivare all'altare della Confessione. In basilica si è però svolta solo una messa normale, in tono minore, alla presenza di pochissime persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA