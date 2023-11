Abusi, i vescovi spagnoli (che oggi hanno visto il Papa) studiano un piano di risarcimento per le vittime

I vescovi spagnoli – che stamattina hanno avuto una riunione in Vaticano con Papa Francesco – stanno lavorando alacremente a un piano di risarcimenti per le vittime degli abusi sessuali. Alcuni giorni fa il segretario generale della Conferenza, César García Magán, ha anticipato che c'è la volontà di risarcire le persone offese, traumatizzate o danneggiate dalle violenze subite, indipendentemente dal fatto che ci sia una sentenza del tribunale, che l'abusatore nel frattempo sia morto o il caso sia caduto in prescrizione. Per ogni situazione specifica i vescovi studieranno a fondo il caso e «se c'è la convinzione morale che ci sia stato un abuso sessuale» verrà determinato anche il conseguente risarcimento da pagare alla vittima.

In pratica la strada seguita dagli spagnoli è quella che è stata scelta anche i vescovi francesi, tedeschi e portighesi.

Al contrario della Cei che al momento non contempla la possibilità di garantire alle vittime alcun risarcimento economico. Ad ogni domanda specifica fatta dai giornalisti in questi anni ai vertici dei vescovi italiani sulla materia, sono sempre seguite risposte evasive e decisamente infastidite.

I vescovi spagnoli al momento non hanno ancora istituito un fondo specifico, calcolato in base all'ammontare dei risarcimenti da effettuare. Tuttavia monsignor García Magán ha spiegato che in linea di massima si atterranno all'importo da pagare stabilito dalle sentenze. Chi pagherà? Saranno di volta in volta le istituzioni responsabili coinvolte, quindi le diocesi nel caso di sacerdoti, oppure ordini religiosi, nel caso di frati.

Oggi pomeriggio, invece, il Papa ha voluto incontrare a Santa Marta un gruppo di vittime francesi e a loro ha chiesto perdono a nome della Chiesa.

