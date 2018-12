Ultimo aggiornamento: 12:25

PERUGIA - Centro storico più aperto. O Zona a Traffico Limitato più stretta. Comunque si guardi, oggi dalle 10 è diventa realtà un nuovo pezzo della rivoluzione viabilità e mobilità per il versante del centro di viale Indipendenza e piazza Italia. Ieri la comandante della polizia municipale Nicoletta Caponi, dirigente struttura organizzativa Sicurezza del Comune, ha firmato l’ordinanza 1484. L’ultimo passaggio che serviva dopo l’ok della Soprintendenza per il riassetto dei varchi e la delibera di giunta sulla rivoluzione arrivata proprio nelle scorse ore.Ma come funzionerà da oggi l’accesso al centro storico? La nuova fase della sperimentazione, che arriva a pochi giorni dal Natale, prevede che il varco di via Masi funzionerà da mezzanotte fino alle 10 di mattina. A quell’ora il disco sul pannello a messaggio variabile diventerà verde. Il blocco vero e proprio per la Zona a Traffico Limitato infatti sarà all’imbocco di via Baglioni, in qusti giorni presidiato dalla polizia municipale e dove il semaforo rosso per chi non è dotato di telepass e permesso, seguirà gli orari tradizionali, cioè 24-13. Dunque, in concreto, dal lunedì al venerdì dalle 10 si potrà accedere senza limiti in via Masi, viale Indipendenza e piazza Italia.Negli ultimi due casi gli stalli di sosta a disposizione sono quelli blu, dunque a pagamento. Con una novità. L’atto di ieri riporta, per l’anello di piazza Italia, l’introduzione della deroga per i veicoli al servizio di invalidi. Un aspetto che ha tenuto non poco banco nei giorni scorsi. Guardando alle altre zone, è sottolineato a chiare lettere che per le traverse via Oberdan, via Fanti e via del Parione, rimane la normativa Ztl vigente. Per questo anche in questi punti arriveranno a breve appositi varchi. Ieri, tanto per fare un esempio, sono scattati i lavori nella zona di via Masi, oltre a quelli già avviati in via Baglioni dove c’è il palo e manca solo l’apparecchiatura. Ma si lavora anche altrove: nei prossimi mesi verrà definitivamente installato il varco di Corso Bersaglieri.Proprio ieri è intervenuto sul tema Giuseppe Capaccioni (consulta degli operatori centro storico): «Speriamo che questo sia il giusto incentivo per riscoprire il centro storico», ha detto al Messaggero, lanciando allo stesso tempo un appello. «A chi viene in centro diciamo di usare i parcheggi ed evitare la sosta selvaggia». Già, un rischio, quello del caos sosta, che va messo in conto considerando che accedono alla Ztl circa 15mila mezzi nell’arco delle 24 ore dei giorni lavorativi. Tornando agli interventi, l’assessore comunale alla Mobilità Cristiana Casaioli ha spiegato che «questa nuova rimodulazione sperimentale si rende necessaria in attesa il nuovo Pums permetta quella che è una vera e propria rivoluzione della mobilità collettiva in centro».