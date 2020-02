Vigili del Fuoco, Derby va in pensione; è stata la prima unità cinofila in servizio al Comando di Terni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Derby è stato la prima unità cinofila a prestare servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Terni, ed ora è giunto per lui il momento di andare in «pensione», poiché ha raggiunto il limite degli 11 anni di carriera da «vigile aggiunto». Il suo congedo, tuttavia, arriva dopo anni ed anni di intenso addestramento e di aiuto prezioso in importanti operazioni di ricerca e di soccorso: da quando ha avuto inizio la sua carriera, nel 2011, ha partecipato a ricerche di persone disperse ed è stato impiegato in momenti critici come il terremoto del 2016 ad Amatrice o il crollo del ponte Morandi di Genova, e spesso il suo fiuto è servito a dare una svolta alle operazioni di soccorso. Il comandante provinciale Cuglietta ha dichiarato di tenere a «ringraziare il conduttore di Derby, il Cre Stefano Albergotti, per la costanza e l’abnegazione dimostrate dapprima nell’addestramento, poi nella condotta, e per aver condiviso la gioia e la vitalità portate all’interno della sede da Derby».