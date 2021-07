Lunedì 26 Luglio 2021, 08:49



PERUGIA Sono a quota 55 per cento - precisamente 54,93% precisamente - i residenti in Umbria al di sopra dei 12 anni che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. Una buona maggioranza con il siero Pfizer, circa il 67 per cento.

La campagna di vaccinazione procede a buon ritmo, sospinta da quello che è stato definito “effetto green pass” e che anche in Umbria ha fatto aumentare in modo sensibile il numero delle prenotazioni. Sono stati 7.714 gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale nella giornata di sabato, arrivando così a 423.758 in totale: i dati sono stati riportati dal bollettino della Regione domenica mattina. Altri 1.442, invece, hanno ricevuto la prima dose nel corso dell’ultimo giorno.

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha chiesto ed ottenuto nei giorni scorsi 15mila dosi “extra”, che stando ai ritmi attuali corrispondono ad oltre una giornata “in più” di somministrazione. Il sistema regionale, infatti, è in grado di arrivare a 12mila dosi somministrate ogni giorno.

Proprio la governatrice umbra nella Conferenza Stato-Regioni aveva rimarcato nei giorni scorsi che «le Regioni lamentano principalmente la mancanza di dosi per tutta quella popolazione che vorrebbe essere vaccinata. Noi come Umbria ci siamo sempre attenuti ai parametri dettati dal Governo per mettere in sicurezza le fasce più a rischio, non a caso per gli over 30 siamo tra le prime quattro regioni italiane per copertura del target».

IL CONTAGIO

Ma tornano a salire, seppure di poco, i ricoverati Covid negli ospedali umbri, 13 nella giornata di domenica contro gli 11 di sabato, due dei quali assistiti nei reparti di Terapia intensiva. Sono questi i dati che vengono monitorati con particolare attenzione poichè segnano l’effettiva “pericolosità” del virus.

Nel corso dell’ultima giornata sono stati registrati 101 positivi e sei guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.112, precisamente 95 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.936 tamponi e 3.101 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2 per cento.

IL CASO MARSCIANO

Il comune con la maggiore diffusione del virus resta Marsciano: sale da 59 a 64 il numero dei positivi con un’incidenza di 3,45 ogni mille residenti. Una situazione che viene monitorata con estrema attenzione in questi giorni.

RIENTRO DA MALTA

E va registrato anche il caso di due ragazzi affidati alla Misericordia di Magione nel gruppo dei 29 giovani rientrati da Malta positivi al Covid-19. I ragazzi sono stati assegnati Misericordie di tutta Italia, sotto il coordinamento dell’Area emergenze nazionale e dell’event manager delegato, la governatrice della Misericordia di Fiumicino Elisabetta Cortani attraverso un trasferimento coordinato che ha visto l’impiego di svariati mezzi. I ragazzi fortunatamente stanno bene e vengono trasferiti in luoghi di quarantena regione per regione.