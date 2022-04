Petrucci fenomeno concede il bis ad Austin e vola in testa al Moto America Superbike

Uno scatenato Danilo Petrucci, pilota trentunenne di Terni, ha concesso il bis nella seconda tappa del Campionato Nazionale Superbike degli Stati Uniti. Dopo avere vinto in scioltezza gara 1 il ducatista ternano si è ripetuto in gara 2 con un copione diverso: Petrux nella seconda tappa ha dovuto faticare duramente per acciuffare la vittoria, esibendosi in un confronto serrato con il vice - campione in carica del campionato. Il pilota ternano della Ducati Warhorse quindi, dopo essersi ritrovato in testa già al termine del primo giro, tre tornate più tardi ha intrapreso un serratissimo duello senza esclusione di colpi confronto con il vice - campione in carica Mathew Scholtz del Team Westby Yamaha. Si è trattato di un confronto molti intenso, che ha visto il ternano ed il rivale sudafricano scambiarsi una serie infinita di sorpassi e controsorpassi, proprio al giro di boa della contesa, dai quali Petrux è uscito vincitore. Petrucci ha potuto così avere la meglio, lanciandosi verso la seconda vittoria in due gare nel Moto America, costruendo ed amministrando un vantaggio superiore ai 3 secondi sulla linea del traguardo rispetto a Scholtz. Solo terzo ha tagliato il traguardo invece il campione in carica, lo statunitense Jack Gagne che era stato costretto a saltare la prima gara per un guaio al motore. Danilo Petrucci adesso è primo in classifica da solo e tornerà in pista per il prossimo appuntamento del Moto America, che è previso per il week end compreso tra il 20 ed il 22 Aprile quando si svolgerà la tappa in programma a Road Atlanta.

