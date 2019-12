© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Tante iniziative religiose e diche cercheranno di portare conforto e spirito di condivisione a coloro che, per diverse ragioni, trascorreranno leIl programma è iniziato venerdì in, con un concerto per i bambini ricoverati che ha visto esibirsi il coro “Mazzinicanto” della scuola primaria Mazzini cui è seguita la consegna dei regali ai bambini da parte dell’associazione I Pagliacci guidata daIl 20 dicembre appuntamento in Oncologia, dove l’associazioneha già allestito un albero di Natale a quadrotti di fili intrecciati con ago, ferri e uncinetto, per la celebrazione della santa messa e per la tombolata. Anche in questa occasione saranno presenti i volontari dell’associazioneche torneranno in Pediatria sia la vigilia di Natale sia il giorno di Natale con altri regali ai bambini e proporranno la proiezione di un cartone animato sul Natale.Il 22 dicembre la messa, seguita da concerto di beneficenza a offerta libera eseguito dal gruppo musicale “I giullari di Dio”, con la partecipazione diIl ricavato contribuirà alla riapertura dellaIl 24 dicembre alle 15 i canti natalizi con le zampogne allieteranno tutti i reparti dell’ospedale e alle 22 inizierà la veglia di Natale.Il giorno di Natale, alle 9, padre Angelo visiterà i pazienti ricoverati nei vari reparti e poi celebrerà la messa di Natale.Il 31 dicembre l’appuntamento è alle 23, con la messa di ringraziamento e con il brindisi al nuovo anno.