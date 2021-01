Cgil Terni, in dono mascherine per il personale dell'ospedale

«Un dono dei lavoratori per i lavoratori». La Fp Cgil di Terni ha consegnato oggi, 28 gennaio 2021, un set di 500 mascherine Ffp2 per il personale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Altre 500 ne verranno consegnate nei prossimi giorni all’ Azienda Usl Umbria 2, in particolare per la struttura Domus Gratiae. «Uno dono dai lavoratori per i lavoratori - spiega Giorgio Lucci, segretario generale della Fp Cgil Terni - perché tutto il mondo del lavoro riconosce l’enorme sforzo ed il grande sacrificio che operatrici e operatori della sanità stanno portando avanti ormai da mesi. Le mascherine oltretutto sono uno strumento fondamentale per la tutela della sicurezza di chi lavora e degli utenti, un valore essenziale per il nostro sindacato». La consegna al Santa Maria da parte della Fp Cgil Terni - presente il segretario generale Giorgio Lucci e la segretaria Valentina Porfidi, insieme i rappresentanti sindacali interni - si è svolta nella mattinata di giovedì 28 gennaio ed ha visto la partecipazione per l’azienda ospedaliera di Massimo Rizzo per la direzione medico sanitaria e di Leonardo Fausti dello staff della direzione.

