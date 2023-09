Giovedì 21 Settembre 2023, 06:58

Spoleto torna sul grande schermo, grazie al nuovo progetto cinematografico diretto da Giovanni Veronesi, dal titolo «Romeo è Giulietta». Alcune scene del film, ambientato tra Roma e Spoleto, verranno girate in città nell’ultima settimana di ottobre e per questo la produzione, Indiana Production, ha aperto un casting. Si cercano uomini e donne di età compresa dai 30 ai 60 anni, che non siano dipendenti della pubblica amministrazione o pensionati quota 100/101. Per la parte che si girerà a Spoleto, la produzione si avvale del supporto logistico e tecnico di Umbria Film Commission. Chi fosse interessato a partecipare al casting deve inviare la propria candidatura via mail a casting.spoleto.cinecasting@gmail.com: nell’oggetto va scritto Spoleto e alla mail va allegata una propria foto in primo piano e figura intera su sfondo chiaro, ovviamente molto recente («fatta poco prima di inviare l’email», è scritto nella comunicazione). Vanno inoltre fornite le seguenti informazioni: età, altezza, taglia giacca/pantalone, scarpe e un recapito telefonico. Lo staff provvederà poi a contattare esclusivamente le persone ritenute idonee. Del film, per ora, si sa poco, anche se secondo indiscrezioni diffuse in alcuni blog che si occupano di cinema, i protagonisti dovrebbero essere Pilar Fogliati e Sergio Castellitto. La pellicola viene descritta come una brillante e irriverente commedia sull’equivoco, che racconta il dramma di un regista teatrale che, in una fase non facile, prova a mettere in scena un ultimo, straziante «Romeo e Giulietta». Sullo sfondo del racconto anche il Festival di Spoleto.