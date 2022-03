Tra rientri, concorso e nuove nomine, in Comune è record di dirigenti

SPOLETO - Riorganizzazione della macchina comunale, l’amministrazione punta tutto sui dirigenti. È quanto emerge dalle grandi manovre in atto già da qualche settimana e che nel giro di poco tempo porteranno a quota 10 (compreso il segretario comunale) il numero degli apicali a disposizione dell’amministrazione Sisti. Un vero record, che nei corridoi di Palazzo viene motivato dalla necessità di investire sui dirigenti per non perdere le tante opportunità legate ai fondi del Pnrr.

All’albo pretorio del Comune è stata pubblicata venerdì la determinazione con si annuncia, di fatto, l’acquisizione di un nuovo manager: a partire dal primo aprile, la dottoressa Roberta Farinelli, attualmente incaricata di posizione organizzativa (apo) nella direzione Servizi alla persona, sarà dirigente a tempo indeterminato del Comune di Spoleto. La dottoressa Farinelli aveva partecipato al concorso per dirigente dell’area amministrativa del Comune di Foligno e proprio grazie a una convenzione tra i due enti è stato possibile attingere a quella graduatoria. E se nelle ultime settimane, dopo un periodo di aspettativa, è rientrato nell’ente anche l’ingegner Luigi Tuffo, una ulteriore casella dirigenziale verrà occupata non appena terminerà la procedura per l’assunzione di un dirigente dell’area economico finanziaria. Per quest’ultimo bando, che ha seguito a stretto giro un avviso di mobilità, hanno risposto 25 candidati, ma per lo svolgimento del concorso si attende la nomina della commissione esaminatrice.

Lunedì, intanto, verrà portato in giunta il «funzionigramma», la mappa con cui verranno tracciate le aree di competenza necessarie per definire la riorganizzazione. E se finora, anche per la nomina degli assessori, si è sempre parlato di 7 aree tematiche, il numero superiore di dirigenti potrebbe portare a ridefinire lo schema. A partire da aprile, l’amministrazione guidata da Andrea Sisti potrà contare sulla disponibilità dei seguenti dirigenti: Dina Bugiantelli, Massimo Coccetta, Roberta Farinelli, Sandro Frontalini, Stefania Nichinonni, Vincent Ottaviani, Luigi Tuffo e Francesco Zepparelli. A loro si aggiungerà il vincitore del concorso per l’area economico finanziaria. Dei 9 dirigenti, soltanto uno è a tempo determinato, mentre Ottaviani è legato alla partita della ricostruzione e altri due avrebbero i requisiti per il pensionamento a inizio 2023. Per l’assegnazione delle aree tematiche, la giunta avvierà una procedura comparativa interna: ciascun dirigente, come avvenuto già in passato, presenterà la propria manifestazione di interesse per l’ambito ritenuto più vicino alle proprie attitudini, poi il sindaco deciderà.