Umbertide, le abitazioni della “Nuova Fornace” a disposizione per gli affitti agli sfollati del terremoto

UMBERTIDE - Coop Umbria Casa e Finint Investments (gestore del Fondo UNI HS Abitare, proprietario del complesso edilizio “La Nuova Fornace” di Umbertide) hanno messo a disposizione delle famiglie sfollate di Pierantonio alcuni appartamenti non ancora locati. «Cerchiamo di fare tutti la nostra parte – ha detto Laerte Grimani, presidente di Coop Umbria Casa – in un momento critico per queste persone: non ci si poteva tirare indietro e ringrazio Finint Investments per la sensibilità e disponibilità dimostrata. Avendo a disposizione alcuni appartamenti, si è deciso di destinarli a chi ha bisogno nell'immediato di una risposta abitativa». Il canone che viene proposto alle persone in possesso del certificato di inagibilità dell’alloggio sarà ribassato per i primi quattro anni e per i successivi quattro si adeguerà agli attuali canoni applicati. «Questo – continua Grimani - per distinguere le esigenze temporanee da quelle a più lungo termine e dare tempo a queste persone di organizzarsi».

Nell'area della "Nuova Fornace" oggi tutte le villette del complesso sono state vendute, oltre ad alcuni appartamenti; gli alloggi affittati sono 25, di cui finora 4 alle famiglie sfollate (altre domande sono in corso di valutazione); i locali commerciali affittati sono 4, oltre alcuni locati al piano terra che ospitano le scuole dell’infanzia ed elementari del Comune di Lisciano Niccone. «Gli interventi di housing sociale nascono con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla prima casa per le famiglie che ricadono nella cosiddetta “fascia grigia” della popolazione – prosegue Lidia Rotondi, fund manager di Finint Investments - in questo specifico caso abbiamo avuto la possibilità di verificare anche la modularità dello strumento dell’housing sociale in risposta ad un’esigenza temporanea, dettata da una calamità naturale e altamente impattante per i nuclei familiari coinvolti, con una misura rapida e dai risultati efficaci».

«Come sistema cooperativo – afferma Danilo Valenti, Presidente di Legacoop Umbria - abbiamo una responsabilità sociale, e la mettiamo in campo con azioni di solidarietà concrete. Facciamo un plauso a Finint Investments ed alla nostra cooperativa Coop Umbria Casa che incarna appieno i nostri valori. Dobbiamo perseguire nella direzione della coesione sociale, ancor più in questi territori colpiti dal sisma, in un momento di fragilità dove il nostro si dimostra un sistema inclusivo, che non deve lasciare indietro nessuno».