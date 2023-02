Davide ucciso a caccia, scarcerato Piero Fabbri. Ritrovato il bossolo. «Sono felice ma ho una grande pena»

ASSISI - Piero Fabbri, l'uomo accusato di aver inavvertitamente sparato un colpo di fucile che ha ucciso Davide Piampiano lo scorso 11 gennaio al parco del Subasio, torna libero. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Firenze che ha disposto l'obbligo di firma.

Fabbri è stato arrestato lo scorso 27 gennaio e rinchiuso nel carcere di Capanne con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Possibile a questo punto anche una rimodulazione dell'ipotesi accusatoria. Secondo quanto si apprende, tra le motivazioni che avrebbero portato a questa misura anche il ritrovamento da parte dei carabinieri del bossolo del colpo sparato in quel tragico pomeriggio di caccia che si trovava nel punto indicato da Fabbri durante l'interrogatorio.

Questo elemento, ma potrebbero essercene degli altri, avrebbe convinto il giudice del venire meno delle esigenze cautelari disponendo così l'immediata scarcerazione avvenuta nel pomeriggio di martedì. «Sono molto contento - ha detto Fabbri per bocca del suo legale, Luca Maori - anche se ho il cuore a pezzi per la morte del mio amico Davide».

Da ricordare come da qualche giorno gli atti dell'indagine siano stati trasferiti al tribunbale di Firenze, competente per territorio in quanto la madre della vittima è giudice onorario al tribunale di Spoleto e Firenze è competente per i reati in cui sono coinvolti magistrati perugini.