© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Si è spacciato per un corriere, effettivamente atteso nello stabilimento, l’uomo che un paio di giorni fa ha abilmente truffato un’azienda spoletina, riuscendo a far man bassa di merce per alcune decinedi migliaia di euro. La truffa è stata scoperta nel giro di poche ore, quando nell'azienda è arrivato il corriere, quello vero, che avrebbe dovuto prelevare l’ingente quantitativo di merce per recapitarlo a destinazione. Quando, però, il vero corriere si è presentato, il carico aveva già lasciato l’azienda. Il primo tam tam si è scatenato proprio nel circuito degli autotrasportatori addetti alle spedizioni, nel timore che quel falso incaricato potesse mettere a segno colpi analoghi anche in altre zone. All’azienda gabbata, invece, non è rimasto altro che sporgere denuncia.Sul fatto indagano i carabinieri. Le cosiddette truffe del finto corriere, con modalità analoghe a quella registrata a Spoleto, sono a quanto pare molto diffuse fuori regione, anche se sul territorio sono ancora poco conosciute. Numerosi i casi registrati, anche di recente, tra Emilia, Abruzzo, Piemonte, Marche, Valle d’Aosta e Toscana. A Pontassieve, pochi giorni fa, il truffatore è stato smascherato dallo stesso titolare della ditta presa di mira, che solo qualche mese prima era incappato in una truffa analoga. Per questo conoscere la tipologia di truffa è importante è può contribuire ad alzare la guardia.