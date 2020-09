TERNI Domani, lunedì 28 settembre, riapre il tribunale di Terni che venerdì scorso alle 13 era stato evacuato e chiuso per un caso di positività al Covid-19 di un parente stretto di un giudice, messo in isolamento fiduciario. I locali sono stati sanificati. Inoltre, ilg iudice, che era stato sottoposto ai controlli, è risultato, fortunatamente, negativo al Covid-19.

Dalle 9 di lunedì pertanto, sarà possibile accedere agli uffici e alle aule di udienza sempre nel rispetto delle disposizioni in tema di contrasto alla diffusione della pandemia: distanza di sicurezza e presidi sanitari.

È consigliato accedere agli Uffici Giudiziari solo se strettamente necessario cercando di usufruire, quando possibile, degli strumenti informatici/telematici. Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA