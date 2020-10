Treofan Terni: è arrivata la convocazione del “tavolo Treofan” al Ministero dell'Industria e dello Sviluppo economico per il 5 novembre.

Un passo avanti, chissà se grande o piccolo. Intanto però i rappresentanti del sindacato sono stati convocati al Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico per il prossimo pomeriggio del 5 novembre. A dare disposizione per l’incontro è stato il sottosegretario Todde. Sarà davvero quello il banco di prova della volontà della Jindal di proseguire nella sua avventura imprenditoriale a Terni. Sino ad ora i segnali sono stati nettamente negativi in quanto nelle tante trattative in precedenza tenutesi si è visto un atteggiamento dilatorio, che non ha mai affrontato il vero nocciolo della questione: c’è un mercato all’intero del gruppo Jindal per le linee produttive della Treofan Terni? I lavoratori sono dell’idea che la loro professionalità e qualche piccolo correttivo, da attuare con le macchine ancora in disuso nello stabilimento chiuso di Battipaglia, sono il vero valore aggiungo della Treofan, che potrebbe avere un futuro. Il Ministero però deve fare forza perchè vi sia al tavolo la presenza di un qualche plenipotenziario indiano, della multinazionale Jindal perchè, altrimenti anche quella sarà una occasione persa.

