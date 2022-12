Giovedì 8 Dicembre 2022, 09:39

GIOVE Raffica di furti in paese. Anziani e famiglie nel mirino dei ladri. Una serie di colpi messi a segno nel corso della serata di martedì 6 dicembre che ha fatto scattare l'allarme e il panico fra i residenti. L'identikit che circola in paese è quello di tre persone incappucciate che, come se niente fosse, si introdurrebbero nelle case nonostante la presenza degli abitanti. Bottino, contanti, preziosi, orologi. Un raid compiuto nel corso della serata che si è concentrato nella via principale del paese e in località Giardino. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, i ladri avrebbero cominciato da tre o quattro case in via Matteis. In almeno un paio, i proprietari erano a cena al piano terra mentre al piano di sopra i malviventi agivano indisturbati. In un'altra, gli abitanti della casa si sarebbero accorti che i ladri stavano cercando di scassinare la serratura, mettendoli in fuga.

Stesso format in località Giardino. Dove però una signora racconta di un colpo in una casa dove non c'era nessuno e di mobili sfasciati a colpi di piccone per cercare preziosi e soldi. A mettere in fuga la banda, uno dei residenti proprio in zona Giardino che, accortosi della loro presenza, gli sarebbe letteralmente corso dietro. «Purtroppo in questi giorni si sono verificati diversi furti - ha confermato il sindaco Marco Morresi- abbiamo ovviamente riferito tutto alle forze dell'ordine. Speriamo che anche le telecamere di sorveglianza istallate per il paese possano aiutare nella ricostruzione e nell'identificazione dei responsabili». Nel frattempo, a Giove è cominciato il tam tam di mutuo aiuto. Passaparola e social gli strumenti più utilizzati dai residenti per invitare tutti a vigilare e a prendere le dovute precauzioni. Soprattutto nel caso di anziani che vivono da soli. «Allerta furti a Giove - si legge in uno degli avvisi diffusi sui social - non aprite a nessuno e all'imbrunire chiudete bene le imposte anche ai piani alti. Fanno gli acrobati ed entrano anche con persone in casa. Ci mancava pure questa».Proprio nei giorni scorsi, un caso analogo si era verificato nella frazione di Sambucetole, nel comune di Amelia. Ad essere colpita, la casa del vicesindaco Avio Proietti Scorsoni. In quel caso, i ladri si erano introdotti nell'abitazione domenica pomeriggio quando in casa si trovava soltanto la suocera novantasettenne, che non si è accorta di nulla. Indisturbati, i malviventi hanno sottratto gioielli di famiglia e oggetti dal grande valore affettivo. A questo proposito, all'indomani del furto lo stesso Scorsoni aveva lanciato un appello per ritrovare almeno la scatola contenente i ricordi che non è caduto nel vuoto. Un fenomeno quello dei furti in appartamento sul territorio, che nel periodo natalizio subisce sempre un'impennata e che anche quest'anno sembra non fare eccezione.