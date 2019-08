Perugia: terrorizzava le commercianti del centro, ma si è fatto riconoscere

Ultimo aggiornamento: 11:02

PERUGIA - «Questa è una rapina» e cominciava il terrore. Quattro assalti in poche settimane e tutti in centro, tra maggio e giugno, ai danni di attività commerciali. Nel dettaglio un bar, in una pizzeria e, per ben due volte, nel medesimo negozio, adoperando sempre la stessa tecnica: una volta stabilito che dentro l'attività presa di mira c'era una donna sola, entrava e la minacciava anche e soprattutto con un coltello prima di strappare via il registratore di cassa e prendersi i soldi.Dopo settimane di indagini, l'uomo (44 anni e precedenti per furto aggravato, rapina, falsità in scrittura privata e guida in stato di ebbrezza) è stato individuato e arrestato dalla sezione Antirapina della squadra mobile. Importanti elementi per rintracciarlo sono giunti non solo dalle vittime ma anche dai passanti che lo hanno visto scappare. Va aggiunto che, in un caso, il rapinatore ha incontrato una dipendente particolarmente coraggiosa che ha cercato di opporglisi, ma che è stata colpita violentemente allo sterno e non è quindi riuscita a bloccarlo, riportando peraltro contusioni guaribili in 5 giorni.Una individuato e fermato, il rapinatore è stato arrestato. Nei suoi confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.