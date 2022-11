Terni: tre ternani finalisti del concorso letterario a tempo “Ore Contate”

Terni - I ternani Alessandro Chiometti, Matteo Paloni, Giulia Rosati sono tra i finalisti dell'edizione 2022 del concorso letterario a tempo “Ore Contate” di Latina.

Per Chiometti è la seconda volta, essendosi aggiudicato il terzo posto lo scorso anno.

La formula di “Ore Contate" è originale, si svolge in una notte. Sul sito ufficiale del contest viene pubblicato un incipit dal quale devono partire i partecipanti che hanno, appunto, le ore contate per spedire il loro racconto, dalle 19 fino alle 3.

Quest’anno l’incipit è stato scritto da Joe Lansdale, scrittore statunitense considerato tra i più geniali autori di genere contemporaneo.

“Il letto è tutto insanguinato e ho il braccio stanchissimo. Lui l'ho studiato in quella posizione, immobile come una pietra porosa, dopodiché l'ho fatto a pezzi, trasformandolo in tante tessere di un puzzle ingarbugliato, secondo un disegno perfettamente formato nella mia mente. Mi ci è voluto un giorno intero perché i pezzi erano piccoli e li ho portati in bagno e, uno dopo l'altro, li ho fatti scendere dallo sciacquone e gli ho fatto fare una bella immersione. Ovviamente, sono riuscito a tenermi gli ossi, dopo aver grattato via con cura tutto il resto.”

I tre racconti che avranno ricevuto il punteggio più alto dalla giuria verranno premiati con le opere dell’artista Milton Jr.