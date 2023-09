Terni, strappa la catenina dal collo di una donna e fugge col monopattino: bloccato dai carabinieri

TERNI - Era diventato l’incubo delle donne.

Si avvicinava per vedere se avessero addosso bracciali e collane e, in caso affermativo, entrava in azione.

Nei giorni scorsi in corso Vecchio una 57enne, seduta su una panchina con le amiche, si era vista strappare dal collo la catenina d’oro da un ragazzo di colore che poi era scappato via col monopattino.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di dare un nome al ladro, un 25enne marocchino già noto alle forze di polizia, irregolare in Italia.

Per lui una denuncia per furto con strappo.

Decisive per le indagini le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale.

Gli investigatori dell’arma hanno accertato che il giovane immigrato era solito avvicinarsi, sempre col suo monopattino, a donne che si trovavano da sole, per vedere se avessero addosso qualcosa in oro da rubare. A inchiodarlo, qualche giorno dopo l’episodio in Corso Vecchio. una pattuglia dei carabinieri.

Il giovane marocchino indossava gli stessi indumenti della sera del furto e, con i militari a due passi da lui, si stava pericolosamente avvicinando a un gruppo di donne, forse per entrare di nuovo in azione. Ma non ha fatto in tempo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.