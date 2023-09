Terni, si accampano in uno stabile abbandonato a Prisciano ma arriva la polizia e li denuncia

TERNI - In due si accampano in uno stabile abbandonato a Prisciano ma vengono beccati dalla polizia e denunciati.

L'intervento della squadra volante, inviata dalla sala operativa della questura, è scattato dopo la segnalazione di un passante che ha visto un uomo rompere i vetri di una finestra a piano terra ed entrare nello stabile abbandonato.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato due persone addormentate su un giaciglio di fortuna: un italiano di 34 anni residente in provincia di Roma e una ragazza ucraina di 25 anni, residente in provincia di Terni, entrambi con numerosi precedenti penali.

E’ stato identificato e contattato anche il curatore fallimentare della società proprietaria dell’immobile che ha sporto denuncia nei confronti dei due.

Oltre ad essere stati denunciati per invasione ed occupazione di terreni e edifici, nei loro confronti è stata anche avviata la procedura per il foglio di via con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Terni.