Un boscaiolo, F.A. di 38 anni di Ferentillo, è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria. Infortunatosi in una zona impervia della Valnerina, nei pressi della località Terria di Ferentillo, il boscaiolo è stato raggiunto da due squadre di tecnici, operatori e sanitari del Sasu. Sul posto anche il personale del 118 che ha prestato le prime cure. Stabilizzato sulla barella spinale in dotazione al Sasu e al 118. La barella con il paziente è stata così recuperata mediante l’utilizzo del verricello, con l’assistenza del tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico, e trasportata con l’elisoccorso all'ospedale di Terni. © RIPRODUZIONE RISERVATA