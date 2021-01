Terni, il parroco è in ospedale, i fedeli organizzano una preghiera on line

TERNI - Il parroco emerito in ospedale e i fedeli pregano in streaming. Don Sandro Sciaboletta non è un sacerdote qualunque. Basti pensare che da oltre cinquant'anni è il parroco della parrocchia di Santa Maria Regina. Di conseguenza il legame con i fedeli è molto forte. Sia con quelli più anziani, che si ricordano ancora nel lontano 1969 la prima messa beat celebrata a Terni, sia quelli più giovani che lo hanno sempre accompgnato nelle tante attività che nel corso degli anni è riuscito ad organizzare, dall'oratorio ai campeggi, dalle feste alle attività sportive. Per anni è stato il punto di riferimento per le tante missioni di volontariato per il Kossovo che spesso si sono trasformate in veri e propri progetti di scambi pure culturale.

Ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni, i fedeli hanno pensato bene sabato scorso di organizzare una veglia di preghiera social. Un modo intelligente per essere accanto al sacerdote nato a Terni il 16 dicembre 1934, ordinato il 29 giugno 1957, parroco emerito di Santa Maria Regina, Canonico del Capitolo della Cattedrale, nonché Cappellano di Sua Santità.

