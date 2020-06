Terni, Panico in via Turati: entra in un palazzo armato di pistola, bloccato

TERNI - Girava dentro ad una palazzina di via Turati armato di pistola. La cosa non è passata inosservata e un condomino ha dato l'allarme.

Sul posto sono giunti agenti della Volante ed i carabinieri che, protetti dai giubotti antiproiettile, si sono messi a dare la caccia all'uomo armato.

Il dominicano è stato rintracciato poco dopo, in un edificio poco distante immobilizzato e portato nella caserma di via Radice per accertamenti. La pistola, una scacciacani senza il tappo di sicurezza, è stata trovata a casa dello straniero e sequestrata. Ora si indaga per ricostruire i contorni della vicenda che ha fatto vivere momenti di terrore agli abitanti del condominio di via Turati.



Ultimo aggiornamento: 17:53

