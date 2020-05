TERNI - Mery, 21 anni da compiere, era sparita dal 5 maggio. La mamma aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri e alla trasmissione "Chi l'ha visto?" e in queste ore l'ha potuta riabbracciare.



I carabinieri hanno rintracciato Mariam a Roma e nella tarda serata di venerdì l'hanno accompagnata a casa.

La fine di un incubo per la mamma, preoccupata per la prolungata assenza.

Nei giorni scorsi, dopo l'appello in tv, la ragazza si era fatta viva. Aveva chiamato la madre dicendole che la sera sarebbe tornata a Terni e invece non si era vista.

I militari, che l'hanno individuata nella capitale, l'hanno riaccompagnata a casa.

Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA