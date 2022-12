“Salta boys” e “Amici di Lallo” di nuovo sotto lo stesso tetto, ma questa volta per aiutarsi. Da nemici, politici, a quasi amici, sempre politicamente parlando. Saltamartini e Latini di nuovo spalla a spalla, ma questa volta non per fare a spallate piuttosto per sorreggersi in vista delle elezioni comunali, tra sei mesi. I due leghisti si sono riabbracciati, anche fisicamente, in occasione della presentazione del libro di Federico Palmaroli, per tutti Osho, durante UmbriaLibri. L'ex commissaria della Lega di Terni, ufficialmente, è tornata a Terni per salutare il suo amico Angelo Mellone, direttore artistico della rassegna. E in moti ci hanno creduto, visto anche il post pubblicato dall'ex parlamentare della Lega con tanto di foto. "Anche se con la politica inizio una fase di riflessione, a Terni mi rivedrete spesso", ha confidato ai tanti amici ternani con cui si è rivista. Cosa vuol dire? Secondo l'indiscrezione raccolta dal Messaggero, l'ex commissaria della Lega di Terni ricoprirà il ruolo di coordinatrice della campagna elettorale di Latini. Un bis, quello del sindaco uscente, che al momento non è affatto scontato, considerando in particolare la variabile Bandecchi. Per questo in casa della Lega è maturata l’idea di affidarsi alla Saltamartini, che in questo campo ha esperienza da vendere, anche se l’ultima sfida non è andata alla grande, ma in Umbria ha collezionato più di una vittoria alle comunali che ha seguito, oltre a portare in Parlamento l’ex senatrice Valeria Alessandrini in occasioni delle suppletive del 2019. Una scelta, quella di affidarsi alla Saltamartini, che pare sia stata condivisa in parte anche dagli altri alleati del centrodestra, almeno per quello che riguarda gli impegni che come colazione si dovranno prendere durante la campagna elettorale.