Terni, per le giornate d'autunno del Fai riflettori puntati su Arrone e Casteldilago

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le giornate Fai d’autunno, l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Per questa dodicesima edizione nel ternano sono previste visite ad Arrone e Casteldilago. Ad Arrone l’itinerario partirà da piazza Garibaldi, dove si visiterà la chiesa di Santa Maria Assunta, per salire poi all’interno del paese fino ad arrivare alla chiesa di San Giovanni e la torre in cima alla rocca difensiva. Il gruppo dei campanari di Arrone parteciperà alle giornate Fai con delle esibizioni sul campanile di San Giovanni: appuntamento il 15 ottobre alle 10.45; 11; 11,15; 12 e 16.

Per Casteldilago invece la vista propone la chiesa di San Valentino, quella di San Nicola, il borgo, il museo della ceramica nato da un ritrovamento che ha portato alla luce ceramiche medioevali e rinascimentali, tutti reperti catalogati da sir Timothy Clifford ex direttore della galleria nazionale d’arte scozzese.

Le visite sono in programma sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17. L’accesso al paese sarà possibile solo utilizzando la navetta che partirà da piazza Garibaldi ad Arrone.

A Terni, ma solo per gli iscritti Fai, c’è l’opportunità di visitare palazzo Manni, l’edificio che si trova tra corso Tacito, piazza della Repubblica e corso Vecchio. Visite sabato e domenica con ingressi alle 10; 11;15.30 e 16.30.