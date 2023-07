Terni, concorso Pro loco di Marmore per il balcone più bello e l'orto più curato: ecco i vincitori

La Pro Loco di Marmore ha reso noti i nomi dei vincitori dei concorsi per il più bel balcone fiorito e per il più bell’orto, realizzati nella frazione ternana. «Quello che abbiamo voluto valorizzare, oltre alla bellezza del giardino e dell’orto, è anche il valore aggregativo che hanno certe strutture come l’orto, qui si lavora, si coltiva, si semina, ma ci si riunisce anche per cena con la famiglia, con gli amici. Ci sono i nipotini che giocano tranquilli, i gatti che trovano cibo. Si fa gruppo insomma, un modo semplice per stare insieme in allegria», spiega Manola Conti presidente della Pro Loco di Marmore.

Quest’anno il premio per il balcone più bello è andato a due abitanti di Marmore un ex aequo, ad un uomo ed una donna :Maura Giocondi e Maurizio Ascani.

Il premio per il giardino più bello è andato a Patrizia Burrini.

Ai vincitori saranno donati buoni spersa da spendere nei negozi di Marmore.

La Pro Loco ha scelto anche di assegnare riconoscimenti speciali: il premio Germoglio è andato al piccolo Lorenzo Bernardini, di tre anni, aiuto contadino nell’orto di Famiglia, Fabio Bianchella si è aggiudicato il premio Arte dell’orto, Dina Petrucci ha ottenuto il premio per l’orto più curato.