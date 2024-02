Terni. La città, domenica 25 febbraio 2024: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 0 alle 20 Betti e Grilli, (notturno Betti).

Narni: Pallotta.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Montalboldi (Ciconia), in appoggio Bonifazi. Di turno anche Porano.

Grilli (Terni), notturno Stroncone per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Collestatte per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Lugnano in Teverina per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

San Gemini per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

Pallotta (Narni), notturno De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Monteleone d'Orvieto per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano.

Allerona (Bonaduce) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Montecchio per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Povere creature! Vm14 (ore 18.30).

Romeo è Giulietta (ore 16.30, 18.45, 21). Past lives (ore 16.30, 18.45, 21). Finalmente l'alba (ore 18.45). La zona d'interesse (ore 16.30, 18.45, 21). Volare (ore 16.30, 18.45, 21). Martedì e venerdì (ore 16.30, 21). Bob Marley: One love (ore 16.30).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Tartarughe Ninja - Caos mutante (ore 11). Bob Marley: One love (ore 16, 18.50, 21.30). Emma e il giaguaro nero (ore 11, 14.50, 16.40, 17.40, 20.20). Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso l'allenamento dei pilastri (ore 15.40, 17.20, 20, 21). La zona di interesse (ore 18.30, 21.15). Madame Web (ore 18.40, 21.40). Night swim (ore 19.20, 22). Past lives (ore 15.50, 20.50). Povere creature! (ore 15.15). Tutti tranne te (ore 15.10). Finalmente l'alba (ore 22.35). I puffi in festa (ore 11, 14.40). I tre moschettieri - Milady (ore 21.50). Il fantasma di Canterville (ore 11). Peppa's cinema party (ore 11, 15). Perfect days (ore 17.50). Romeo è Giulietta (ore 14.30, 18.20). Sansone e Margot: due cuccioli all'Opera (ore 11, 17). Volare (ore 19.10).

Narni – Cinema Monicelli

Sansone e Margot - Due cuccioli all'Opera (ore 15). Povere creature! (ore 16.30, 19, 21.30).

EVENTI

Orvieto - Teatro Mancinelli: In ogni vita la pioggia deve cadere (ore 18).

ORARI TURISTICI

Cascata delle Marmore: apertura parco dalle ore 11 alle 16.

Rilascio acqua: dalle ore 12 alle 13 e dalle 14 alle 15.

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 9,30 alle 17,30.

Caos centro arti – Museo De Felice – Museo archeologico: aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

NUMERI UTILI

Guardia medica Terni: 0744 275888

Guardia medica Orvieto: 0763 301884