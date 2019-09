Ultimo aggiornamento: 12:57

TERNI Ospedale di Terni libero dalla plastica. E con più spazio per materiali compostabili ed ecologici. La'rivoluzionè ecologica che parte dai pasti. Dal 1 ottobre infatti -la notizia arriva proprio nei giorni del Global #WeekForFuture - nella mensa ospedaliera il materiale di consumo in plastica sarà sostituito con piatti, bicchieri e posate compostabili. «Questo primo traguardo è frutto di un'ottima concertazione con All Food, l'azienda ternana chegestisce il servizio mensa dell'ospedale. Un importante accordo che prevede peraltro oneri aggiuntivi solo peril fornitore, dimostrando la sua disponibilità al confronto nel trovare soluzioni innovative e a basso impatto ambientale finalizzate al miglioramento della qualità globale del servizio», spiega il commissario dell'Azienda ospedaliera, Lorenzo Pescini Il progetto si amplierà, annuncia il commissario, sottolineando che «in accordo con gli uffici amministrativi e l'ufficio tecnico, tutti i capitolati relativi a gare di appalto dicompetenza aziendale, prevederanno in futuro un requisito o un punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dell'offerta, per tutte quelle misure e quegli accorgimenti orientati alla riduzione dell'impatto ambientale e all'eco-sostenibilità in ogni sua declinazione possibile in un luogo sanitario, a partire dalla riduzione di consumo di energia e di sostanze chimiche (plastica, diossine ecc.) e dalla raccolta differenziata ai fini del riciclo».