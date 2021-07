Cinquantenne trovato senza vita sotto ponte Carrara, indaga la polizia

Martedì 13 Luglio 2021, 08:39

TERNI Un uomo di 51 anni di Rieti senza fissa dimora è stato trovato senza vita lunedì sera intorno alle 22,30 sotto ponte Carrara, lungo le sponde del fiume Nera. L'alla rme è stato dato da un passante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non sono stati trovati segni di violenza, per questo si è fatta subito strada l'opotesi che possa trattarsi di morte naturale, anche se la procura ha aperto un'indagine che sarà portata avanti dalla squadra mobile della questura.