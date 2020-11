Terni, disinfettante in centro si trasforma in una lastra scivolosa: in centro si "pattina"

Disinfettante liquido in pieno centro cittadino si trasforma in una lastra scivolosa. Succede a Terni in piazza della Repubblica dove è stato necessario l'intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale che hanno dovuto transennare la piazza per evitare incidenti e cadute. All'origine del problema ci sarebbe del disinfettante liquido che si è "impastato" a causa delle basse temperature. Com'è stato possibile che un disinfettante liquido si trasformasse in una pericolosa lastra per pedoni e ciclisti? Ancora prima del disinfettante sarebbe stata una perdita d'olio di un mezzo Asm impegnato nella notte tra sabato e domenica nella pulizia delle strade a rendere necessario l'utilizzo di un altro materiale per asciugare l'olio. Che a contatto con il disinfettante sparso nella giornata di lunedì ha creato la pericolosa miscela. Numerose le cadute e gli infortuni, ultima in ordine di tempo quella di un giovane in sella a uno scooter nella mattinata di martedì.

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA