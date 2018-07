TERNI Il Servizio idrico di Terni ha un nuovo front office. Dalla storica sede di Via Galvani, gli uffici commerciali si spostano a Via Farini 11. L’inaugurazione è prevista per domani, mercoledì 18 luglio alle 11 alla presenza del presidente, Stefano Puliti, dell’amministratrice delegata, Iolanda Papalini, del direttore generale Paolo Rueca, dei rappresentanti dell’Auri, del Comune di Terni e dei sindaci dei Comuni, dellle autorità cittadine, dei responsabili delle associazioni dei consumatori e di altri di vari enti e soggetti interessati.



«Il nuovo front office, facilmente raggiungibile, è stato concepito secondo i più moderni standard funzionali ed estetici. - spiega il Sii in una nota - Si affaccia direttamente su Via Farini con grandi vetrate e con strutture interne adatte all’accoglienza dei cittadini e studiate tenendo conto dei più avanzati concept del settore. Ampi e comodi spazi a disposizione degli utenti si integrano con gli sportelli di servizio dove gli operatori Sii svolgono le funzioni di competenza attualmente erogate al centro di Via Galvani. Display consultabili e aggiornati in tempo reale forniscono notizie utili e soprattutto dispensano informazioni di servizio e visualizzano con chiarezza i turni di chi è in attesa».

Al front office verranno trasferiti anche numerosi altri servizi e strutture direzionali «facendo del nuovo sito un centro dinamico, moderno e che incarna lo spirito innovativo già inaugurato da tempo dal Servizio idrico. Uno spirito che punta all’integrazione fra servizi on line, telematici e strutture fisiche. Nella nuova sede verranno centralizzati tutti gli uffici del commerciale, tra questi il contact center, il numero verde, il back office e le bollettazioni, contribuendo ad aumentare, tra l'altro, la qualità del servizio in termini di indicatori di performance».

