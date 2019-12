L’azienda Tarkett approda su Rai Uno. La multinazionale leader nel settore delle pavimentazioni e superfici resilienti, che nello stabilimento di Narni produce pavimenti in linoleum, sarà infatti tra i protagonisti di Linea Verde Life. La puntata andrà in onda sabato 7 dicembre alle 12.20 sul primo canale televisivo della Rai. Condotta da Marcello Masi e Daniela Ferolla, la trasmissione si concentra questa settimana sulla città di Terni e sul comprensorio. Si parlerà del territorio e delle sue fabbriche “green”, a cominciare appunto dalla Tarkett che ha ospitato le telecamere di Linea Verde Life all’interno del proprio stabilimento.

In proposito è stato intervistato Giuseppe Cioffi, amministratore delegato della Tarkett, che ha ripercorso la storia dell’azienda e mostrato i processi-chiave che portano alla produzione del linoleum, materiale ecosostenibile e realizzato con il 94% di materie prime naturali. L’attenzione del programma televisivo verso Tarkett conferma e premia l’impegno quotidiano dell’azienda nella realizzazione di prodotti sostenibili, ideali per essere riutilizzati e riciclati, con un impatto minimo sull'ambiente. Nel corso della puntata si parlerà inoltre di nuove soluzioni per un’agricoltura sostenibile, di un artigianato che trasforma gli scarti in arte e di un territorio vivo e dinamico. Spazio anche al patrimonio naturalistico, con la straordinaria bellezza della Cascata delle Marmore, dove l’acqua diventa spettacolo ed energia

