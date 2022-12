Terni: Garofoli SpA presenta il suo primo Bilancio di sostenibilità

Terni - La Garofoli SpA - azienda leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di soluzioni tecnologiche per i settori della difesa, dell’aerospazio e delle telecomunicazioni - ha presentato il suo primo bilancio di sostenibilità nella sede di Confindustria Umbria a Terni.

“Non essendo una pratica obbligata, ma volontaria - ha spiegato Paolo Garofoli - è solo una messa a conoscenza delle nostre comunità di quello che è lo sviluppo sostenibile inteso nel rispetto dell'ambiente, della propria società e di prospettare un futuro sostenibile sotto tutti i punti di vista. Oggi siamo chiamati a rispondere a questa sfida intergenerazionale rendicontando ai nostri stakeholder quella che è la nostra attività che va anche verso una consapevolezza di quella che è la situazione attuale. La nostra attività non può porre in difficoltà tutto l'ecosistema, il nostro business deve essere sostenibile sotto tutti i punti di vista e questo è il messaggio che Garofoli vuole dare all'intera comunità”.

Tutela dell’ambiente, sviluppo economico, salute e sicurezza sul lavoro, valorizzazione delle persone e legame con il territorio sono i fattori strategici approfonditi nel Report, relativo al 2021.

Lo scorso anno la Garofoli ha intrapreso per la prima volta un percorso di monitoraggio delle proprie emissioni di gas ad effetto serra per valutare gli impatti ambientali in termini emissivi derivanti dalla propria attività. Uno spazio importante nel bilancio di sostenibilità occupa il capitale umano “uno dei pilastri fondamentali della nostra organizzazione – ha sottolineato Paolo Garofoli – che cerchiamo di valorizzare anche attraverso un’attività di formazione costante, orientata in particolare alle tematiche della salute e sicurezza, digitalizzazione e cybersecurity”.

Il legame dell’azienda con il territorio è testimoniato dalla catena di fornitura, concentrata per il 32% in Umbria, ma anche dalla collaborazione con scuole, università e ITS Umbria Academy che ha portato l’azienda ad accogliere i giovani del territorio nei propri stabilimenti, supportandoli nel conseguimento di competenze mirate all’innovazione tecnologica.

Per il Presidente Riccardo Morelli “la redazione del bilancio di sostenibilità conferma l’impegno dell’azienda Garofoli su temi che stanno molto a cuore alla Sezione Territoriale di Terni di Confindustria, in prima linea con il progetto Turn - Terni e Narni Urban Re-Generation, che ha l’obiettivo di realizzare nel nostro territorio il primo distretto italiano della sostenibilità. Vogliamo considerare il lavoro di Garofoli come uno dei tasselli su cui si fonda la realizzazione di questo nostro progetto”.

“Le iniziative come quella di oggi, ha osservato Cinzia Tardioli Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, che partono dal territorio e dalle piccole e medie imprese, sono un segnale molto importante di una sensibilità che si sta sempre più diffondendo e che prima di quanto immaginiamo diventerà una pratica consueta”.