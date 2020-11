TERNI La segnalazione è stata fatta domenica sera intorno alle 22 d alcuni passanti che ai carabinieri hanno riferito di un incendio in un bar e tabacchi in fiamme in via Di Vittorio in corso. Ma quando sono arrivati i militari hano scoperto che non si trattava di un incendio ma del fumo emesso dal sistema antifurto dell locale, appena visitato da una coppia di ladri, fuggiti senZa però toccare nulla. Sono state avviate le indagini per cercare di identificare i due ladri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA