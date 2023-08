Terni, orologeria svaligiata: ragazzi filmano la fuga dell'Audi nera mentre trascina la cassaforte

Stavano passeggiando per Terni e facendo dei video a delle ragazze quando si sono imbattuti nella banda dell'Audi nera, i cinque banditi che avevano appena svaligiato una orologeria in centro a Terni. Con l'auto stavano trascinando la cassaforte che avevano portato via fino alla rampa dei disabili, che sarebbe poi servita a loro come base per caricarla in auto. Un'azione da professionisti, compiuta in pochi minuti, nonostante la cassaforte fosse pesantissima. Il bottino è stato stimato intorno ai 150mila euro. "Quando ci hanno visto ci hanno minacciato e le ragazze si sono spaventate" scrive colui che ha pubblicato il video con il nickname ass.essore2.