Lunedì 12 Febbraio 2024, 11:09

Nel momento in cui viene fatta sgombrare l'aula del consiglio comunale di Terni, in seguito ai fischi lanciati dal pubblico presente al sindaco Bandecchi, una signora inciampa e cade e un signore invalido viene fatto uscire ma rientra perchè, essendo invalido ha bisogno di stare seduto. "Cosa ho fatto di male per essere cacciato"?