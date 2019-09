Terni film festival in anteprima, tra il bando per corti e la raccolta fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista della quindicesima edizione del Terni Film Festival, che si terrà dal 9 al 17novembre, Popoli e Religioni proporrà nei mesi precedenti due anteprime. Il 20 settembre, alle ore 21, nella rassegna «Terni On», sarà proiettato al Cenacolo S. Marco il film «Il lento inverno» di Andrea Sbarretti, che ripercorre le vicende del sisma che tre anni fa ha colpito l’Umbria; il 4 ottobre, sempre alle 21, nella chiesa di S. Francesco a San Gemini il tema sarà l’aiuto dato dalla comunità internazionale di Carmelitani ai rifugiati siriani, attraverso la visione di «Mother Fortress», di Maria Luisa Forenza. I soggetti in anteprima sono stati scelti per «condividere questa esperienza con quante più persone possibile», per il grande entusiasmo e la altrettanto grande crisi finanziaria dell’Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali, che però può essere arginata con una donazione su buonacausa.org. Infine, è stato lanciato un nuovo bando dall’Associazione San Martino riservato a cortometraggi sul tema del volontariato, che potranno essere realizzati liberamente e permettere al primo classificato di avere un service-video e due giorni di post-produzionepresso il laboratorio video del progetto Innovater, oltre a promozioni in altri Festival cinematografici.