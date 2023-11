Terni festeggia un altro record mondiale di apnea di Fabrizio Pagani

Medaglia d'oro e nuovo record del mondo categoria disabili nel nuoto pinnato. Ma anche una medaglia d'argento. Fabrizio Pagani compie un'altra impresa delle sue, nel fine settimana dedicato alla specialità. Ai Mondiali di apnea e nuoto pinnato per disabili di Lignano Sabbiadoro, l'atleta ternano 55enne piazza un nuovo colpo iridato che aggiunge un ulteriore tassello alle sue tante imprese. L'oro, con nuovo primato mondiale di categoria, è arrivato nella giornata del sabato, mentre in quella precedente, il venerdì, aveva colto un'altra medaglia, in quel caso d'argento, grazie al secondo posto nella categoria rana. Il primo commento di Pagani è di soddisfazione. Ma il campione umbro, tra l'altro detentore di altri record iridati sempre nell'apnea paralimpica, svela a tutti un particolare: "Ho avuto a che vedere, proprio in questi giorni - dice - con una fastidiosa labirintite che mi ha destabilizzato e che mi ha dato molto fastidio. E' stata molto dura, ma nonostante questo, ce l'ho fatta. I sacrifici di questi anni trascorsi nella sperimentazione dell'apnea, mi hanno permesso di realizzare tutto questo". Pagani, alla manifestazione iridata del Villaggio sportivo Bella Italia, era uno dei tre atleti presenti a rappresentare la Nazionale italiana, insieme a Ilenia Colanero e Alessandro Cianfoni.