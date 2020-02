Ultimo aggiornamento: 11:05

Hanno presentato le dimissioni in sei. Uno strappo che avrà una conseguenza immediata: lo scioglimento del Consiglio comunale di Ferentillo. Il gesto di protesta di sei consiglieri comunali si è consumato questa mattina. Il sindaco Enrico Rifelli è stato eletto a maggio dello scorso anno. Unico candidato in corsa, Rifelli aveva preso il posto di Paolo Silveri.La Giunta Rifelli era finita sotto la lente per via delle quote rosa che non erano state rispettate. Un braccio di ferro che ha costretto il primo cittadino, il 26 novembre scorso, a fare un rimpasto e ricucire lo strappo con la parte politica della sua maggioranza che pretendeva il rispetto delle quote ruosa. Superare l'ostacolo quota rosa, però, pare non sia servito a salvare la nuova amministrazione, considerando le dimissioni di oggi. Per questo non è da escludere che le motivazioni dello strappo vadano cercate altrove. E c'è chi sposta il focus nel derby a destra che si sta consumando tra Lega e FdI.