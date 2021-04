13 Aprile 2021

TERNI C’era un’aria triste, pesante, ieri mattina al Liceo Angeloni di via Battisti a Terni. La notizia della morte di Tiziana Belardinelli, la collaboratrice scolastica – una volta si chiamavano bidelle – morta di Covid 19 a soli 65 anni ha suscitato grande dolore e tristezza. Tiziana, che era sposata con il signor Carlo ed aveva due figli Andrea e Simone, (e tre nipoti), era nata, infatti, il 29 luglio del 1955 ed era una colonna della scuola ternana. L’anno prossimo, diceva ultimamente, sarebbe andata in pensione per godersi la famiglia e i suoi tre nipotini che adorava. Tiziana Belardinelli, che all’Angeloni era arrivata nel 2000, si era presa il covid circa un mese fa, non aveva ancora fatto il vaccino - non era ancora arrivato il suo turno - ed era stata ricoverata subito in ospedale. Una quindicina di giorni fa sembrava che le sue condizioni stessero migliorando ma domenica il suo cuore ormai stanco e sofferente ha cessato di battere per sempre. «Una buona donna che per tanti anni ci ha accolti a scuola con il suo sorriso, i suoi modi gentili e affettuosi, la sua modestia, la professionalità e la discrezione – ha detto, commossa, la Preside del Liceo Angeloni Patrizia Stilo – siamo tutti affranti dal dolore a cominciare dai suoi colleghi a cui era legatissima. La sua morte lascia un grande vuoto nella nostra comunità scolastica e in tutti i nostri cuori. Tutta la scuola partecipa con infinito affetto al dolore della famiglia. Stiamo pensando di intitolargli un locale importante del nostro Liceo». Ieri mattina a mezzogiorno all’Angeloni ha suonato la campanella in ricordo della cara Tiziana. «Un momento triste ed emozionate – racconta Atanasio Vulcano, il direttore amministrativo del Liceo – Per Tiziana la scuola era la sua seconda casa. Sempre pronta a seguire ogni indicazione. Perdiamo un punto di forza del nostro Liceo». Affranta la sua collega del cuore con la quale condivideva anche il piano. «Per vent’anni abbiamo lavorato una accanto all’altra. Per me non era solo una collega, ma un’amica, una confidente – argomenta Morena Mariotti – Mi mancherà tanto anche se sarà sempre nel mio cuore». Distrutta anche Angelica Leone, un’altra collega. «Tiziana era una gran brava donna e poi noi collaboratori siamo stati sempre uniti, come una famiglia. Se n’è andata una parte di me». Annarita Broganelli, un’altra collega storica di Tiziana, piange a dirotto. «Abbiamo condiviso insieme tante cose, non solo quelle belle – dice Annarita – viaggiavamo insieme con la mia auto per recarci ogni mattina sul posto di lavoro. Tutte le mattine, alle sette, scendevamo insieme dalla Gabelletta. Non riesco a farmene una ragionE». I funerali di Tiziana Belardinelli si svolgeranno domani alle ore 15 e 30 presso la Chiesa del Sacro Cuore a Città Giardino.