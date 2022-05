Terni, centra un'auto dell'Asm e distrugge la pensilina del bus: due feriti in via Radice

Schianto in mattinata, nel centro di Terni. Un'auto è finita addosso a una pensilina della fermata dell'autobus e ne abbatte un pilastro. E' succeso in via Lombardo Radice, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri di Terni, intorno alle 11,45 del mattino. Danni ingenti anche al veicolo, ma lesioni fortunatamente non gravi per la conducente, una giovane ternana, impegnata a fare delle consegne per lavoro, portata in ospedale per accertamenti. Con lei è stato portato al pronto soccorso, con lesioni apparentemente lievi, anche un addetto dell'Azienda speciale multiservizi, in auto con un suo collega rimasto illeso. Il mezzo di servizio, infatti, che percorreva via Radice, è stato centrato dall'auto proveniente da una via laterale. Dopo l'impatto, quest'ultima ha finito la sua corsa contro la pensilina della fermata del bus. Fortunatamente, in quel momento non passava alcun pedone. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia municipale di Terni.