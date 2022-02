Terni, "Qui c'è puzza di bruciato": Dopo l'incendio di Maratta il comitato No Inceneritori in piazza per chiedere chiarezza

TERNI - Si sono ritrovati sotto palazzo Spada per il presidio organizzato dal comitato No Inceneritori per chiedere chiarezza sul rogo che una settimana fa ha ridotto in cenere 300 tonnellate di rifiuti nell'impianto di via Vanzetti.

"La città chiede trasparenza su quello che è accaduto - ha detto il capogruppo di Senso Civico in consiglio comunale, Alessandro Gentiletti. Siamo cittadine e cittadini che non si rassegnano, che non fanno sconti e differenze, che chiedono chiarezza, prevenzione e sicurezza. L'amministrazione ha il dovere di tutelarci".

Al presidio ha preso parte, con i consiglieri comunali di Terni e il consigliere regionale, Thomas De Luca del Movimento 5stelle, la senatrice umbra, Emma Pavanelli: “I continui incendi di impianti che trattano rifiuti a Terni, l’ultimo a Maratta pochi giorni fa, e non solo, preoccupano la popolazione locale. La sicurezza sul lavoro, la qualità dell’aria e del suolo e la tutela alla salute devono essere salvaguardati dalle istituzioni locali. Servono controlli su tutti gli impianti che gestiscono rifiuti - ha detto - ed é fondamentale che tutti i nuovi impianti di trattamento dei rifiuti in programmazione grazie ai fondi del Pnrr siano messi in aree sicure, cioè distanti da case e scuole in quanto sono imprese insalubri".