Sabato 22 Luglio 2023, 08:51

TERNI - La struttura di tre piani, pubblicizzata a tappeto sul web per i servizi che offre, si trova a Borgo Rivo.

Fino a ieri ospitava dodici anziani, alcuni dei quali ultranovantenni, ma operava senza alcuna autorizzazione.

La casa di riposo abusiva, dopo il blitz dei carabinieri del Nas di Perugia e della polizia locale di Terni, non avendo alcuna autorizzazione per ospitare gli anziani, è stata chiusa con un’ordinanza firmata dal sindaco, Stefano Bandecchi.

Nel surgelatore della residenza servita di Borgo Rivo gli investigatori hanno trovato e sottoposto a blocco sanitario ben 36 chili di alimenti tra quelli scaduti e quelli congelati senza alcuna tracciabilità.

Per la titolare della casa di riposo, che aveva preso in affitto l’immobile e l’aveva adibito a residenza servita per ospitare anziani autosufficienti senza avere alcuna autorizzazione, è scattata una sanzione amministrativa per il mancato rispetto del testo unico sulle leggi sanitarie della Regione Umbria.

Nelle prossime ore scatterà la denuncia in procura e si dovrà accertare se le persone ospitate lì, tutte molto anziane. fossero tutte autosufficienti.

I dodici anziani in queste ore sono stati trasferiti presso i familiari o presso strutture autorizzate.

La certezza è il controllo portato avanti dai Nas e della polizia locale è scattato giovedì ed è andato avanti fino a ieri. Una volta accertato che la residenza per anziani era abusiva e che operava senza averne titolo è arrivata l’ordinanza di chiusura del sindaco. Che ha dato sette giorni di tempo per trovare un’adeguata sistemazione ai dodici anziani ospiti.

Il modus operandi della struttura è apparso a dir poco singolare in quanto la casa di riposo, nonostante operasse senza autorizzazioni, veniva pubblicizzata sul web.

«La residenza per anziani accoglie e assiste persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti, sia donne sia uomini. E’ una villa signorile situata nel centro di Borgo Rivo, a pochi minuti da Terni e a circa cento chilometri da Roma. La struttura - si legge sul web - offre un elevato standard di comfort alberghiero, tra cui camere singole e doppie dotate di tutti i comfort, ampi spazi comuni per il relax e la socializzazione, e uno staff altamente qualificato che fornirà un’attenzione personalizzata e assistenza nelle attività quotidiane. Che siate alla ricerca di un luogo tranquillo per ritirarvi o semplicemente di una pausa temporanea dalla frenesia della vita cittadina la struttura offre tutto ciò di cui avete bisogno per godere di un soggiorno rilassato e confortevole».

Ora la casa di riposo è stata chiusa e si indaga. Come era successo qualche mese fa ad Amelia, dove il sindaco del Comune di Narni, all’esito di un controllo del Nas, aveva firmato l’ordinanza di chiusura di una struttura che aveva l’autorizzazione per ospitare 6 anziani e invece ne accoglieva 14.