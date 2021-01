TERNI - I volontari dell’associazione Claudio Conti hanno acquistato libri e giochi da tavolo per i bambini ed i ragazzi ospiti delle case famiglia della città.

Regali che saranno consegnati la mattina del 6 gennaio, alle 10, di fronte alla Cattedrale di Terni, quando il cantore dei racconti del Ciocco, Stefano de Majo, racconterà Le Fiabe della Befana a piccoli e adolescenti delle case famiglia.

Un evento che dà continuità a quelle fiabe portate dalla Polizia di Stato a Natale alle finestre dell’ospedale, del centro geriatrico e presso le famiglie dei cittadini e ora per l’Epifania, alle finestre e sui piazzali delle quattro case famiglia della città.

L’associazione nata in ricordo di Claudio, guidata da Tomassina Ponziani e Gianna Durastanti, ha voluto contribuire all’evento regalando libri e giochi da tavolo.

“E’ una bella iniziativa in cui crediamo molto” dicono Tomassina e Gianna, che operano col fondamentale supporto di tutto il direttivo dell’associazione. “Quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle andremo anche noi nelle case famiglia per leggere storie e stare accanto a bambini e ragazzi. Questo è stato per tutti noi un anno difficile, caratterizzato da tanti eventi negativi da cui speriamo di poterci presto liberare. Anche se con un po’ di fatica a livello economico siamo riusciti a portare avanti tutto quello che ci eravamo proposti e abbiamo raggiunto gli obiettivi principali dell’associazione”.

Durante la pandemia la onlus ha consegnato le borse di studio agli studenti meritevoli dell’istituto Felice Fatati e da anni porta avanti progetti tra Terni e l’Africa.

Accanto all’inaugurazione della scuola di formazione professionale “Claudio Conti” realizzata in Uganda e al dormitorio che sarà costruito a breve, al sostegno ad un orfanotrofio della Bielorussia, a Terni l’associazione Claudio Conti è in prima linea per sostenere le persone in difficoltà della città.

