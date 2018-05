TERNI Il potenziamento delle attività ambulatoriali per l'approccio diagnostico e terapeutico dell'ipertensione arteriosa e delle malattie dismetaboliche soprattutto quelle del metabolismo lipidico (valori alti di colesterolo, trigliceridi), nonché delle malattie del metabolismo osseo (osteoporosi) sono tra gli obiettivi del prof. Gaetano Vaudo, nuovo direttore della struttura complessa universitaria di Medicina interna dell'Azienda ospedaliera di

Terni. Pari attenzione - è stato annunciato nel corso della presentazione - sarà dedicata all'attività di ricerca su ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e ipertensione, «i principali fattori di rischio» dell'ateriosclerosi e di molte altre malattie cardiovascolari. «A breve sarà introdotta anche la diagnostica vascolare non invasiva - ha spiegato il prof. Vaudo - con particolare riferimento all'ecodoppler dei distretti arteriosi e venosi degli arti superiori, esame fondamentale per l'inquadramento del paziente internistico». Il paziente cosiddetto internistico è spesso 'complessò - è stato sottolineato -, affetto da varie patologie e con un elevato rischio clinico perché può essere anziano o molto anziano, con diverse comorbilità, malattie croniche riacutizzate e magari a rischio di perdita dell'autosufficienza, quasi sempre in trattamento polifarmacologico, spesso con frequenti ricoveri e con necessità di dimissioni protette per garantire la continuità assistenziale. In questo senso - ha sostenuto il prof. Vaudo - la struttura complessa di Medicina interna è «uno dei reparti ospedalieri più critici dal punto di vista dell'iperafflusso dei pazienti, che provengono per lo più direttamente dal pronto soccorso». «Per questo motivo - ha aggiunto -, stiamo già lavorando con la direzione sanitaria per contrastare il fenomeno, che periodicamente si ripresenta, dei letti nei corridoi e in appoggio su altri reparti, attraverso un nuovo modello organizzativo incentrato sulla Medicina d'urgenza che funge da screening e da filtro». Dirigente medico per oltre 20 anni presso la struttura complessa di Medicina interna dell'Azienda ospedaliera di Perugia, il prof. Vaudo, 57 anni, formatosi a Perugia con periodi all'estero (negli Usa), specializzato in cardiologia e malattie dell'apparato cardiovascolare, per l'Università di Perugia dirige la Scuola di Specializzazione in medicina dello sport e dell'esercizio fisico e presiede il corso di laurea magistrale in scienze Infermieristiche ed ostetriche del dipartimento di medicina, oltre a svolgere attività didattica in vari corsi di laurea. Nell'augurare buon lavoro al prof. Vaudo, il direttore generale Maurizio Dal Maso ha ricordato che nel 2017 sono entrati in servizio cinque nuovi direttori di struttura complessa. «Un traguardo importante per l'Azienda ospedaliera di

Terni - ha sottolineato - che con i nuovi direttori può garantire una gestione clinica e organizzativa migliore e più efficace. E inoltre il prossimo 6 giugno si svolgerà il concorso per il primario di oncologia e dopo l'estate provvederemo a bandire il concorso per la Pediatria, a seguito delle dimissioni presentate per motivi personali dell'attuale direttore». I direttori di struttura complessa nominati nel 2017 sono lo stesso primario di Pediatria Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Francesco Crescenzi (luglio), Elisabetta Costantini alla guida della Clinica Urologica ad indirizzo andrologico ed uroginecologico (dicembre), Alessandro Mariottini al Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (ottobre), Enrico Poddi in Oculistica (luglio), Riccardo Maria Fagugli a Nefrologia e dialisi (giugno

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA