Terni, 35 persone scomparse in due anni La prefettura: "Fondamentale la denuncia tempestiva"

TERNI - Nel 2020 la prefettura ha ricevuto 26 segnalazioni di altrettante persone scomparse. In 18 casi, risolti nel giro di qualche ora, non è stato necessario attivare il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Nel 2021 sono state 9 le segnalazioni di persone scomparse, di cui 8 rintracciate nelle prime ore o nelle giornate successive. Per uno soltanto dei casi rintracciati è stata necessaria l’attivazione del piano provinciale, con una battuta di ricerca che si è conclusa in poche ore con il rintrovamento della persona in buone condizioni.

A rendere noti i dati nella giornata in cui si celebra la "Giornata dedicata agli scomparsi" è la prefettura di Terni.

"In questi anni la ricorrenza ha rappresentato un momento di sensibilizzazione sul fenomeno degli scomparsi, volto a favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione, anche in un’ottica di prevenzione e di vicinanza alle loro famiglie, il cui profondo senso di disagio si acuisce quando le ricerche, nonostante l’impegno profuso, possano risultare infruttuose - spiegano dalla prefettura. Dalle esperienze acquisite emerge ancora una volta l’importanza di una tempestiva denuncia alle forze di polizia di ogni scomparsa da parte di familiari o di chi ne viene a conoscenza per l’adozione immediata delle iniziative volte a ritrovare chi è sparito senza lasciare traccia".

La prefettura di Terni, cogliendo l’invito del commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione in atto promovendo le iniziative in programma per oggi.

Nell’occasione, la torretta del palazzo del Governo è stata illuminata di verde, un faro per tutti coloro che non hanno ancora fatto ritorno a casa e un gesto simbolico di vicinanza alle loro famiglie.