Terni, 31 gennaio 2023: farmacie di turno, cinema, eventi, orari turistici e numeri utili

FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Cipolla e Monti (notturno Comunale 1).

Narni: Alberti.

Amelia: via della Repubblica.

Orvieto: Montalboldi (Ciconia). Di turno anche Porano.

Monti (Terni), notturno Vascigliano per Collescipoli, Stroncone e Vascigliano.

Collestatte per Arrone, Collestatte, Ferentillo, Marmore, Montefranco, Papigno e Piediluco.

Giove per Alviano, Attigliano, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina.

Castel dell'Aquila per Acquasparta, Avigliano, Castel Dell'Aquila, Casteltodino, Montecastrilli e San Gemini.

De Bella (Calvi) reperibile per Calvi e Otricoli.

Parrano per Fabro Scalo, Ficulle, Montegabbione, Monteleone e Parrano.

Castelviscardo (Gianfermo) per Allerona, Castelgiorgio, Castelviscardo.

Morre per Civitella del Lago, Guardea, Baschi, Morre e Montecchio.

CINEMA

Politeama Lucioli (tel 0744/400240)

Babylon (ore 21). L'innocente (ore 16.30, 18.30, 21). Grazie ragazzi (ore 16.30, 18.45, 21). Il primo giorno della mia vita (ore 16.30, 18.45, 21). Profeti (ore 16.30, 18.30, 21). La seconda via (ore 17). Le otto montagne (ore 18, 21). I migliori giorni (ore 16.30, 18.45, 21).

The Space (tel 0744/896227 - fax 0744/896427).

Avatar - La via dell'acqua - in 3d (ore 17.15, 20.15, 21.20). Avatar - La via dell'acqua - in 2d (ore 15.20, 18.15). Babylon (ore 15.50, 20, 21.15). Grazie ragazzi (ore 15.30, 21.45). Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio (ore 16.50). Il primo giorno della mia vita (ore 16, 18, 21). M3gan (ore 22.30). Me contro te - Missione giungla (ore 15, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 19.45). The plane (ore 15.10, 19.30, 22.15). Tre di troppo (ore 19, 22).

Narni – Cinema Monicelli

The Fablemans (ore 16.30, 19, 21.30(.

EVENTI

Teatro Secci: Oblivion Rhapsody (ore 20,45).

ORARI TURISTICI

Area archeologica di Carsulae: aperto dalle 8,30 alle 17,30.

Comune di Terni – provvedimenti abbattimento di inquinanti.

Limitazioni al traffico veicolare nelle zone cittadine indicate dall'apposita ordinanza dalle ore 8,30 alle 18,30.

