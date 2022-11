Ternana, il portiere Iannarilli positivo, torna il coronavirus nello spogliatoio rossoverde

Per una strana e curiosa coincidenza, era stato proprio lui l'ultimo calciatore della Ternana positivo al Covid in una delle precedenti ondate della pandemia. E dopo sette mesi di tregua, torna la positività all'interno della squadra rossoverde. E torna a interessare ancora lo stesso calciatore. E' il portiere Antony Iannarilli. In base al responso del tampone effettuato, l'estremo difensore di Alatri è risultato infettato. E' stato subito mandato in isolamento e dovrà starci per il periodo previsto dalle normative e dai protocolli. Un momento non fortunato per i portieri della squadra di Cristiano Lucarelli, visto che anche Titas Krapikas, vice di Iannarilli, si allena a parte per colpa di un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio. Tornando a Iannarilli, era risultato positivo al covid anche nella primavera 2022, nella fase finale del campionato di serie B 2021-2022, quando per colpa del virus aveva saltato due partite, quella in casa con il Lecce e quella in trasferta a Crotone, sostituito proprio da Krapikas.