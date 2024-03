Maglie all'asta e pallone autografato: Ternana e Parma giocano per la piccola Flavia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNISopra al petto,Il Parma, con grande spirito di solidarietà, ha deciso di aderire e anche i Ducali metteranno qualcosa all’asta. Quattro loro maglie di gioco, infatti, conterranno internamente (fuori non è possibile per esigenze grafiche contrattuali) il logo dell’associazione. Un elemento che le renderà uniche e le porterà ad essere messe in vendita. Tra l’altro, pure il Parma, oltre alle quattro maglie, mette all’asta la fascia da capitano autografata e il pallone firmato dai calciatori.